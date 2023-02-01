В Турции и Сирии из-за землетрясения погибли сотни человек

По меньшей мере, 76 человек погибли в понедельник в Турции, когда на юго-востоке страны произошло сильное землетрясение магнитудой 7,4 балла. Еще более 230 человек погибли в Сирии.

Об этом сообщает Daily Sabah.

По данным местных чиновников, 23 человека погибли в провинции Малатья, 17 – в Шанлиурфе, семь – в Османии и шесть – в Диярбакире, хотя количество жертв может значительно возрасти из-за значительных разрушений.

Также сообщают о по меньшей мере 440 раненых.

По данным агентства по чрезвычайным ситуациям страны, сильное землетрясение произошло в южной провинции Кахраманмараш.

Турецкое управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD) сообщило, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 4.17 утра и было сосредоточено в районе Пазарчик. Подземные толчки залегали на глубине 7 км.

За ним последовало землетрясение магнитудой 6,4, произошедшее на юго-востоке провинции Газиантеп.

Третье землетрясение магнитудой 6,5 также произошло в Газиантепе.

Первоначальное землетрясение также ощущалось в других юго-восточных провинциях, включая Диярбакыр, и в соседних странах, включая Ливан и Сирию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган написал в Твиттере пожелание выздоровления гражданам, пострадавшим от землетрясения.

Он добавил, что AFAD и другие подразделения "приведены в боевую готовность".

Он отметил, что в пострадавшую от землетрясения провинцию были немедленно отправлены спасательные команды.

"Наше Министерство внутренних дел и Министерство здравоохранения, AFAD, губернаторства провинций и все другие учреждения быстро начали свою работу", - заявил Эрдоган.

«Мы также координируем нашу работу после землетрясения. Мы надеемся, что вместе мы преодолеем эту беду как можно быстрее и с наименьшими потерями, и мы продолжим нашу работу», - сказал министр внутренних дел Турции.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу также сообщил, что по состоянию на утро понедельника в стране произошло шесть землетрясений магнитудой более 6 баллов.

Более 237 человек погибли и еще 639 получили ранения в соседней Сирии, сообщило министерство здравоохранения страны в понедельник после того, как серия мощных землетрясений с центром в юго-восточной Турции всколыхнула более широкий регион.

Сильные подземные толчки поразили регионы Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия и Ракка в Сирии, сообщает государственное информационное агентство SANA, передаёт Daily Sabah .

По меньшей мере, 42 человека погибли и более 200 получили ранения в районах Алеппо, которые находятся под контролем режима Башара Асада, говорится в отчете.

Десятки зданий также были разрушены или повреждены в контролируемых оппозицией районах на севере Сирии, где спасательные команды лихорадочно ищут выживших.

В разных районах на севере Сирии по меньшей мере 58 человек были убиты и сотни ранены, согласно информации, собранной Anadolu из нескольких местных источников, включая Сирийскую правозащитную сеть и больницы.