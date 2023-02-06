Два туриста из-за непогоды застряли в Карпатах - они смогли самостоятельно спустится с горы на следующий день

В воскресенье, 5 февраля к спасателям Ивано-Франковской области поступило сообщение, что мужчина с коллегой во время похода потеряли ориентир и заблудились.

Об этом сообщает ГСЧС.

Известно, что мужчине, который позвонил спасателям 29 лет, а оба пострадавших - жители Винницкой области.

Мужчины заблудились в горной местности находясь вблизи озера «Неистовое», из-за усложнения погодных условий заблудились и были вынуждены обратиться к спасателям.

Для проведения поисково-спасательных работ были направлены спасатели поисково-спасательного отделения на посту Заросляк.

«В районе проведения поисково-спасательных работ были достаточно сложные условия: облачно, снег, 20 мороза, ветер 20-22 м/с, лавинная опасность (III уровня)», - сказано в сообщении.

Были привлечены 25 спасателей, 4 единицы техники, в том числе и квадрокоптер.

На следующий день, утром 6 февраля на линию 101 поступила информация, что в 04:00 заблудившиеся туристы самостоятельно сошли в село Луга Закарпатской области и в настоящее время поездом следуют к месту жительства.

В службе спасения напомнили, что сейчас не самые благоприятные условия идти в горы.

«Давайте не будем рисковать и подвергать свою жизнь опасности! Ведь этот экстрим этого не стоит!», - подчеркнули в сообщении.

Напомним, как в Карпатах спасли заблудившегося туриста