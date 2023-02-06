В результате землетрясения в Турции погибли более 900 человек, в стране зафиксированы новые толчки

В результате землетрясения в Турции погибли 912 человек, ранены 5385.

Об этом сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

По его словам, землетрясение в Турции стало самым мощным с 1939 года, его магнитуда составила 7,7.

В турецком городе Адыяман здание мэрии разрушено полностью.

Также поступила информация, что в центральной части Турции зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,8 баллов. Сообщается, что толчки были слышны в Анкаре.

В результате новых толчков обрушилось здание в городе Диярбакыр.