Из-за непогоды турецкий сухогруз, направлявшийся в Украину за зерном, сел на мель

В Черном море, неподалеку от турецкого города Шило в провинции Стамбул, из-за непогоды села на мель сухогруз, направлявшийся в Украину за зерном.

Об этом сообщает CNN Türk.

«Из-за сильного ветра в провинции Стамбул в 23:30 вечера сухогруза TQ Ordu, следовавшего за пшеницей из Эрегли, провинция Зонгулдак, в Украину, села на мель в районе Софулар, близ Шило», - говорится в сообщении.

Сообщается, что на борту сухогруза находятся 23 члена экипажа, в них были направлены группы береговой охраны.

Напомним, что в Турции сегодня произошло уже несколько сильных землетрясений . Зафиксированы разрушения в 10 провинциях, в результате чего было завалено или повреждено 1710 зданий. Известно, что погибли 912 человек, ранены 5385 человек.