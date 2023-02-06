В Новом Буге спасатели потушили пожар в жилом секторе

В Новом Буге 5 февраля спасатели ликвидировали пожар летней кухни.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре сообщили в 20:50. На место было направлено отделение 20 государственной пожарно-спасательной части. Благодаря своевременно принятым мерам удалось не допустить распространения огня на рядом расположенный жилой дом. В 22:10 пожар был ликвидирован на площади 40 кв.м, причина его возникновения устанавливается.