СБУ через полгода похвасталась арестом российских и белорусских вагонов в Николаеве, которые уже арестовывало ГБР

По материалам Службы безопасности Украины и подразделений БЭБ наложен арест на оптовую партию минеральных удобрений российского и белорусского производства.

Об этом сообщает СБУ.

Иностранная продукция обнаружена в 170 вагонах, которые находились в Николаеве на территории Морского специализированного порта, входящего в бизнес-структуру подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа (речь идет о порте Ника-Тера). Общий объем изъятого имущества составляет 11,8 тысяч тонн почти на 100 миллионов гривен.

Установлено, что железнодорожные контейнеры с минудобрениями прибыли в Украину еще до начала полномасштабного вторжения и находились в транзитном режиме. Груз принадлежал двум иностранным компаниям – «уралкалий» и «беларуськалий».

"В дальнейшем владельцы товара планировали переправить его в третьи страны для продажи и получения миллионных доходов, часть из которых в виде налогов пошла бы на финансирование войны против Украины", - заявили в пресс-службе.

В СБУ заявили, что в результате следственно-оперативных действий инициировали передачу изъятого имущества в управление Национального агентства по выявлению активов, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В рамках уголовного производства, начатого по статье 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов и сборов), продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, что в мае 2022 года сообщалось, что по ходатайству Николаевской областной прокуратуры суд наложил арест на вагоны "беларуськалия", находившиеся в порту. Досудебное расследование вели следователи территориального управления ГБР в Николаеве. То есть, СБУ сейчас сообщила об аресте вагонов, которые уже были арестованы во время расследования ГБР.

Отметим, что руководство порта Ника-Тера ранее передало в пользование государству эти вагоны, чтобы их могли задействовать в целях Сил обороны.