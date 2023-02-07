На Николаевщине за сутки произошло шесть пожаров, в одном из них погиб человек

В Николаевской области 6 января и ночью 7 января спасатели шесть раз привлекались к ликвидации пожаров разного характера.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, 6 января в 06:59 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на улице Полевой в городе Первомайск. Пожар пожарные локализовали в 07:09 и ликвидировали в 07:17, его вызвало короткое замыкание электросети.

В 12:45 сообщили о пожаре сухой травы и камыша за пределами села Нечаяное Николаевского района. В 13:15 пожар локализовали и в 13:38 ликвидировали на площади 1 гектар, его вызвало неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.

В 13:45 стало известно о пожаре на улице Поричанской в селе Звенигородка Веселиновской ТГ. По прибытию спасателей установлено, что горит жилой дом. В 14:05 его локализовали и в 14:35 ликвидировали на площади 40 квадратных метров. От огня спасли жилой дом.

О пожаре жилого дома, расположенного на улице в селе Благодатное Благодатненской ТГ Первомайского района, известили в 19:14. Огонь локализовали в 20:20 и ликвидировали в 21:10. На месте пожара обнаружено тело погибшего гражданина 1965 года рождения.

В 19:47 известили о пожаре на улице Туристической в селе Актово Александровской ТГ Вознесенского района. По прибытию установлено, что произошел пожар жилого дома. Горение локализованов 21:23 и ликвидировано в 21:30 на площади 5 квадратов. От огня спасен жилой дом, расположенный рядом.

7 января о пожаре хозяйственного помещения на улице 8 Марта в Николаеве сообщили в 01:28. Спасатели ее локализовали в 01:46 и ликвидировали в 02:10 на площади в 20 квадратных метров.

В четырех случаях причины пожаров устанавливаются.

На все случаи обеспечено оперативное реагирование подразделений ГСЧС.