В Турции нашли шестерых украинцев, с которыми оборвалась связь после землетрясения, еще 27 разыскивают

В Турции украинское посольство разыскало шестерых украинцев, не выходивших на связь после землетрясения.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Их состояние удовлетворительное, угроз жизни нет. У части граждан разрушено жилье. Они поселились у турецких родственников. Консул поддерживает с ними связь», – сообщил Николенко о найденных украинцах.

По словам Николенко, общее количество обращений о гражданах в зоне стихийного бедствия, связь с которыми отсутствует, увеличилась до 27. Украинское посольство взаимодействует с турецкими спасателями для установления мест их пребывания.

Информация о наличии украинцев среди жертв землетрясения не поступала.

Для получения помощи следует обратиться на «горячую линию» посольства Украины в Турции: +90 539 550 98 98. Действует также «горячая линия» МИД Украины: +380 44 238 15 88.

Как известно, количество жертв землетрясения в Турции и Сирии уже превысило 4,2 тысячи человек.