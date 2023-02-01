Землетрясение в Турции и Сирии может повлиять на жизнь 23 миллионов человек, - ВОЗ

Мощное землетрясение в Турции и Сирии может повлиять на жизнь около 23 миллионов человек. На данный момент число погибших из-за стихии уже превысило пять тысяч человек.

Об этом заявила в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Адельхайд Маршанг, передает France 24.

«Обзорные карты показывают, что потенциально 23 миллиона людей испытывают влияние (землетрясение – ред.), в том числе около пяти миллионов из уязвимых групп населения. Гражданская инфраструктура и потенциально медицинская была повреждена в пораженном регионе, главное в Турции и на северо-западе Сирии», – сказала Маршанг.

В ВОЗ считают, что основные неудовлетворенные потребности могут наблюдаться в Сирии в ближайшей и среднесрочной перспективе.

По словам главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебреисуса, организация мобилизует запасы экстренной помощи и активировала сеть бригад экстренной медицинской помощи для оказания помощи раненым и наиболее уязвимым группам.

Напомним, что в Турции нашли шестерых украинцев, с которыми оборвалась связь после землетрясения, еще 27 разыскивают.