В многоэтажке во Львове взорвалась туристическая газовая грелка

Утром во вторник, 7 февраля, в одной из квартир многоэтажки произошел взрыв газа.

Об этом сообщает ГСЧС.

Сообщение в службу спасения поступило в 09:47.

Как выяснилось на месте происшествия, люди готовили еду на электрической плите и когда выключили свет хозяева поставили на плиту туристическую газовую горелку и продолжили готовить. Через некоторое время свет включили и электрическая плита, нагрев газовую горелку, спровоцировала взрыв.

Отмечается, что никто из людей не пострадал.

«В очередной раз предостерегаем граждан соблюдать рекомендации при пользовании туристическими горелками и газовыми баллончиками к ним. Особо ни в коем случае нельзя устанавливать горелку на электрическую или газовую плиту», - добавили в пресс-службе.

Напомним, как в Черновцах из-за взрыва газа пострадали двое взрослых и двое детей, 15-летний парень скончался в «скорой».