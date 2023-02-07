В Первомайске мужчина спас 16-летнюю девушку, провалившуюся под лед на озере

Во вторник, 7 февраля, в Первомайске местный житель Александр Журавленко спас 16-летнюю девушку, провалившуюся под лед на озере Фрегат.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
«Шестнадцатилетняя Кристина шла по льду и на расстоянии около 15 метров от берега провалилась. Александр Журавленко, местный житель, который в это время гулял по берегу вдоль озера с внучкой, услышал призывы девушки о помощи. Мужчина, не колеблясь, бросился на спасение. Добравшись до нее, Александр тоже провалился под лед, но не потерял мужества. Находясь в ледяной воде, он подхватил девушку и потащил к берегу», - говорится в сообщении.
У берега мужчине и девушке помогли другие прохожие, ставшие свидетелями происшествия.
Девушку госпитализировали в медицинское учреждение с предварительным диагнозом легкое переохлаждение, где она проходит обследование и медики оказывают ей всю необходимую помощь.
«Александр Журавленко счастлив, что оказался рядом и смог спасти юную жизнь. Гордимся поступком настоящего мужчины и напоминаем жителям нашего края о том, что вода не прощает ошибок, а прогулки по неустойчивым ледяным водоемам опасны, особенно если лед тонкий», - добавили в ГСЧС.