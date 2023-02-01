Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 8 тысяч

Число жертв в результате землетрясения, произошедшего 6 февраля в Турции и Сирии, превысило 8 тысяч человек.

Об этом сообщает The Guardian.

В Турции подтверждена гибель 5894 человек, а в Сирии погибли 2470 человек, то есть всего 8364 человека.

The Guardian пишет, что существуют опасения, что количество жертв будет постоянно расти, поскольку, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, погибших может быть до 20 тысяч.

Тем временем турецкое информагентство Anadolu сообщает, что у берегов района Яйладаги провинции Хатай на юге Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,0.

Как сообщили в турецком Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), эпицентр землетрясения находился от берега в 71,61 км.

Толчки зафиксированы в Средиземном море в 03:22 по местному времени. Костер залегал на глубине 6,94 км.

Напомним, что в результате землетрясений в Турции вероятно погибли двое украинцев , судьба еще 19 остается неизвестной.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что землетрясение в Турции и Сирии может повлиять на жизнь 23 миллионов человек.