На Николаевщине в гараже сгорел мужчина

В Николаевской области 7 февраля и в ночь на 8 спасателей ликвидировано два пожара. В одном из случаев, произошедшем в гараже, погиб мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, 7 февраля, в 16:31 на спецлинию 101 поступило сообщение о возгорании в гараже по улице Новосельской в пгт Березанка Николаевского района.

На место направлено отделение 8-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что в помещении погиб мужчина, 1965 года рождения. Тело человека вынесли на улицу очевидцы.

В 17:05 пожарные ликвидировали пожар в 17:05 на площади 30 квадратных метров, его вызвало короткое замыкание электропроводки.

8 февраля, в 01:15 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что по улице Бригадный переулок в селе Новополтавка Свободно-Запорожской территориальной громады Баштанского района загорелся жилой дом.

На место выехали спасатели 20-й ГПСЧ. В 02:15 пожар ликвидирован на площади пять квадратных метров, его повлекло нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Всего от ГСЧС к тушению привлекались 2 спецавтомобиля и 8 пожарных.