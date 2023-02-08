На Николаевщине ВАЗ задел грузовик, слетел в кювет и перевернулся – водитель умер в больнице

В Николаевской области 7 февраля произошло смертельное ДТП при участии легкового и грузового автомобилей.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

ДТП произошло примерно в 12:50 на автодороге «Одесса-Мелитополь-Новоазовск», недалеко от села Счастливое Березанской территориальной громады.

Предварительно установлено, что ВАЗ-21099 съехал из проезжей части в кювет и опрокинулся в результате контакта с грузовиком DAF.

В результате аварии 35-летний водитель легковушки с телесными повреждениями был госпитализирован, но впоследствии скончался в медицинском учреждении.

Событие следователи квалифицировали по признакам ч. 2 ст. 286 УК («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего»).

Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.