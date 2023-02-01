Во Львове в квартире взорвалась батарея в LED-фонаре, пострадала женщина

Во Львове в одной из квартир взорвалась аккумуляторная батарея в LED-фонаре.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
В результате взрыва 37-летняя женщина получила повреждения роговицы глаза, после осмотра медиков она отказалась от госпитализации.
Спасатели призвали придерживаться рекомендаций при использовании портативных средств освещения:
- покупайте только сертифицированную продукцию;
- соблюдайте рекомендации производителя;
- не допускайте падения фонарей или попадания влаги на них;
– периодически проверяйте температуру батареи. Она может быть теплой, но не горячей.
Аккумулятор может перегреваться вследствие внешнего воздействия, например, оказавшись у плиты, он может нагреться и взорваться. Нельзя ставить фонарь на зарядку без присмотра или на ночь.