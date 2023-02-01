Уже более 15 тысяч погибли в результате замлетрясения в Турции и Сирии

Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии уже превысило 15 тысяч.

Об этом сообщает AP.

В Турции сообщили о 12 873 подтвержденных жертвах землетрясения, в Сирии - 2 902. Спасательные группы, куда входят и иностранные специалисты, продолжают свою работу круглосуточно.

В пострадавшем от землетрясения турецком городе Газиантеп температура упала до минус пяти градусов по Цельсию. Несмотря на это, выжившие люди из пострадавших районов спали в машинах и импровизированных палатках из-за страха и запрета возвращаться в дома.

Для пострадавших в результате землетрясения в Турции развернули палаточные городки. Сирийские государственные СМИ также сообщили об открытии 180 приютов для перемещенных лиц.

(VIDEO) Теннисное питание набора для earthquake victim in Türkiye's southern Hatay province pic.twitter.com/D4LSI0PvSD — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 8, 2023

Компания Maxar Technologies обнародовала фото из турецкого города Антакья, который пострадал из-за землетрясения.

И в Турции, и в Сирии вспыхнуло возмущение медленной работы чрезвычайников. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал проблемы с экстренным реагированием на землетрясение, но объяснил, что это связано с погодой и разрушением взлетно-посадочной полосы в аэропорту Хатай.

Представитель Сирии в ООН признал, что у власти «не хватает возможностей и оборудования», обвиняя в этом войну и западные санкции. Кроме того, в Сирии заявили, что причиной быстрого разрушения построек в зоне катастрофы стали многолетние бомбардировки.