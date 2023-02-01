В россии в еще одном многоквартирном доме взорвался газ, трое человек погибли

В Новосибирске ранним утром 9 февраля произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной, погибли три человека.

Об этмо сообщают россми.

После взрыва начался пожар. Из дома эвакуированы 50 человек. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что в больницах находятся 11 человек, пострадавших при взрыве.

- В доме прописано 117 человек, но есть нюансы, отдельные квартиры сдаются в аренду. Проведена и продолжается работа по телефонному обзвону — поиску людей. Пока судьба 11 человек неясна, — рассказал мэр.

В результате взрыва обрушились, по разным данным, один или два подъезда, разрушены не менее 30 квартир. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как известно, 7 февраля взрыв бытового газа произошел в жилом доме в городе Ефремове Тульской области. Обрушился подъезд, погибли восемь человек.