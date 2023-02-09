В Киеве столкнулись карета скорой и джип – пострадали шесть человек

В Киеве на улице Вячеслава Чорновола столкнулись карета скорой помощи и автомобиль Jeep Grand Cherokee.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Автомобиль скорой помощи, на котором были включены звуковой и световой спецсигналы, перевозил младенца в больницу. В это время с ним столкнулся внедорожник, в результате чего спецтранспорт перевернулся на бок.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых малолетний ребенок, который для дальнейшей госпитализации был передан медикам.

Полицейские опрашивают свидетелей происшествия и проводят первоочередные следственные действия. После установления всех обстоятельств события будет предоставлена правовая квалификация инциденту.