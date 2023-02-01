В Кропивницком патрульные спасли больную женщину, которая три дня была заперта в своей квартире

Кропивницкие патрульные и медики вовремя спасли женщину, три дня без сознания пролежавшую запертой в своей квартире.

Об этом сообщили в патрульной полиции Украины.

В полицию обратилась взволнованная женщина из Одессы и сообщила, что ее мать в Кропивницком уже несколько дней не отвечает на телефонные звонки.

Для проверки этой информации по указанному адресу прибыли патрульные. На стук в дверь никто не отвечал, а жители подъезда тоже подтвердили, что не видели свою соседку в течение нескольких дней.

С разрешения заявительницы полицейские вошли в квартиру. На кровати они увидели тяжело дышащую женщину. Полицейские вызвали медиков, которые осмотрели гражданку и приняли решение о ее госпитализации.