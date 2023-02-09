В Киеве на территории бывшего заводы в результате взрыва на заводе погиб человек, причины выясняются

В Дарницком районе Киева, в четверг, 9 февраля, раздался взрыв на территории бывшего завода. Предварительно погиб один человек, еще троих – достали из-под завалов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«В Дарницком районе столицы раздался взрыв на территории бывшего завода. Под завалами могут быть люди. Все службы следуют на место. Информация уточняется. Специалисты будут выяснять причины взрыва», – отметил Кличко.

Позже Кличко сообщил, что в результате взрыва разрушено строение площадью 500 кв.м.

В КМВА добавили, что еще 6 человек предварительно, их достают ГСЧС. Есть люди под завалами, их слышно.