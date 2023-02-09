В Южноукраинске произошел пожар в общежитии, спасли пять человек

В Южноукраинске 8 февраля в общежитии на общей кухне возник пожар.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Спасателям позвонила по телефону женщина, которая сообщила, что образовалось плотное задымление, из-за чего она не смогла выйти из комнаты. Сотрудники ГСЧС на месте событий установили, что из-за густого дыма в собственных комнатах оказались заблокированы и другие граждане. В целом с данного этажа спасли двух человек и эвакуировали еще троих, из них двое детей возрастом 7 и 1 год. Во время эвакуации детей использовали вспомогательные лицевые маски, чтобы дети не отравились угарным газом. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 10 кв. м, причина его возникновения устанавливается.

Также 8 февраля возник пожар в доме в селе Черноморка. Площадь горения составила 1 кв. м, на месте обнаружили тело погибшего 86-летнего мужчины. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.