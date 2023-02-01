Водитель автомобиля «Николаевоблэнерго», который подорвался на мине возле Снигиревки, скончался в больнице

Водитель ремонтной бригады АО «Николаевоблэнерго», 9 февраля получивший ранения в результате подрыва автомобиля вблизи Снигиревки, скончался в больнице.

Об этом сообщил народный депутат Артем Черноморов.

«Случилось горе в большой семье энергетиков. Вчера, во время работ по восстановлению электроэнергии в районе деоккупированной Снигиревки, взорвался автомобиль ремонтной бригады из нашего Вознесенска. Погиб водитель. Ему раздробило ногу. По дороге в больницу остановилось сердце, но медики его реанимировали. В течение четырех часов врачи боролись за жизнь мужчины, однако сердце не выдержало и остановилось. Соболезнование семье и близким погибшего. Война, к сожалению, продолжается не только на поле», – написал нардеп в Telegram.