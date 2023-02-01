В Турции из-под завалов достали женщину из Украины и ее 4-летнего сына, их состояние удовлетворительное

Поисково-спасательной команде в Искендеруне удалось спасти женщину из Украины и ее 4-летнего сына из-под обломков здания.

Об этом сообщает CNN Turk.

Спасателям удалось добраться до родившейся в Украине Елены Акгел и ее 4-летнего сына Юкселя. Очевидно, женщина проживает в Турции, есть ли у нее турецкое гражданство, не сообщается.

Мальчика вытащили до того, как в обломках открылось отверстие для спасения. Затем Елену Акгель вытащили из-под обломков с помощью тщательной операции и передали медицинским бригадам.

Пока известно, что состояние здоровья матери и сына удовлетворительное.