«Смелость, отвага и гордость»: В Николаеве трое подростков сами задержали грабителя и сдали его полиции

В Николаеве трое подростков стали свидетелями ограбления прохожего, самолично задержали грабителя и отдали его полиции.

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции Сергей Шайхет в Telegram.

«Смелость, отвага и гордость - именно такими словами могу охарактеризовать трех николаевских подростков – Максима, Екатерину, Александра. Дети стали свидетелями ограбления прохожего, однако не растерялись, догнали злоумышленника и позвонили по телефону в полицию», - отметил начальник полиции.

Преступник оказался неоднократно судимым, полицейские доставили в отделение полиции и задержали. Фигуранту следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном частью 4 статьи 186 УК Украины «Грабеж, совершенный в условиях военного положения». Награбленное имущество вернули владельцу.

«Этот случай еще раз доказывает, что наше молодое поколение – это настоящее Украины, ее будущее. За личную инициативу, смелость и задержание грабителя сегодня подростков поощрили благодарностями. Спасибо родителям за то, что воспитали таких смелых детей», - добавил Шайхет.

Напомним, спасатели наградили четырех броварских старшеклассников - Андрея Даценко, Антона Прищепу, Виктора Комиссарова и Глеба Касьяна за мужественные действия в первые минуты после авиакатастрофы 18 января на территории детского сада.