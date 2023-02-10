Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 23,5 тысячи

В Турции по меньшей мере 20 тысяч 213 человек погибли и еще 80 тысяч 052 получили ранения в результате двух сильных землетрясений.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на министра здравоохранения Фахреттина Коджу.

В Сирии более 3500 человек погибли в результате землетрясения. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на государственные СМИ и спасательную службу на контролируемом повстанцами северо-западе страны.

Напомним, подземные толчки магнитудой 7,7 и 7,6 баллов, центром которых была провинция Кахраманмараш, повлияли более чем на 13 миллионов человек в 10 провинциях. Несколько стран региона, включая Сирию и Ливан, также ощутили сильные подземные толчки.

В Турции около 20 тысяч человек, спасенных из-под обломков разрушенных построек, были переправлены в другие провинции по воздуху, земле и по морю.