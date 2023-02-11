В Англии во время разминирования взорвалась 250-килограммовая бомба

В английском портовом городе Грейт-Ярмут 10 февраля внезапно взорвалась метровая бомба весом 250 килограммов, которую обнаружили накануне и планировали обезвредить в другом месте.

Об этом сообщила полиция английского графства Норфолк.

Неразорвавшаяся бомба в Грейт-Ярмуте сдетонировала днем во время обезвреживания взрывной части. По подтвержденной информации, никто не пострадал и никаких сообщений о ранениях или жертвах не поступало.

По оценкам экстренных служб, взрывной волной были выбиты несколько окон в автомобилях, повреждена верхняя часть лесов на мосту, а также несколько повреждена плотина противопаводковой защиты.

Как отмечает BBC, пользователи соцсетей сообщали, что слышали взрыв на расстоянии до 24 километров от эпицентра.

Бомба была обнаружена несколько дней назад частным подрядчиком, занимающимся возведением третьего перехода над местной рекой Яр. Сразу после этого полиция установила строгую 200-метровую и дополнительную 400-метровую границу, перекрыла близлежащие дороги и отселила часть местных жителей.

Неподходящая бомба в #GreatYarmouth detonated earlier during work to disarm it. наш drone captured the moment. We can confirm that no one was injured. Public safety has been at the heart of our decision making all the way through this operation, which we know has been lengthy. pic.twitter.com/9SaeYmHkrb — Norfolk Police (@NorfolkPolice) February 10, 2023

В рамках мер безопасности вокруг снаряда построили песчаное заграждение, которое в момент детонации позволило смягчить последствия. Через несколько часов после инцидента полицейские границы были сняты, и жителям Грейт-Ярмута разрешили вернуться в свои дома.