В Николаевской области за сутки произошло шесть пожаров

В Николаевской области 10 февраля спасатели ликвидировали шесть пожаров.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, в 05:20 утра на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что по улице Центральная в селе Рацинская дача Бугской территориальной громады Вознесенского района загорелся жилой дом. Благодаря своевременно принятым спасателями мероприятиям здание удалось спасти от полного уничтожения. В 06:30 пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров, причина его возникновения устанавливается.

В 07:44 спасателей известили о возгорании еще одного жилого дома по улице Олега Ольжича в пгт Арбузинка Арбузинской ТГ Первомайского района. Пожарные ликвидировали пожар в 08:20 на площади два квадратных метра, предварительная причина его возникновения нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Днем, в 13:42, поступило сообщение о том, что снова загорелся жилой дом, на этот раз по улице А.И. Селя в селе Белая Криница Белокриницкой территориальной громады Баштанского района. Пожар удалось обуздать в 16:10 на площади 80 квадратных метров, предварительно причиной возникновения служило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Уже к вечеру, в 18:23, спасатели известили о возгорании котельной на территории частного домовладения по улице Елены Пчилки в городе Первомайск. Благодаря своевременно принятым мерам удалось не допустить опрокидывания огня на рядом расположенный жилой дом и гараж. В 18.41 пожар ликвидирован на площади 18 квадратных метров, вероятной причиной возникновения, как и в предыдущем эпизоде, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Также, вчера дважды горели сухая трава, мусор и кустарники: за пределами села Ковалевка Ольшанской ТГ Николаевского района (площадь 1200 квадратных метров) и по улице Андреева в Первомайске Первомайской ТГ Первомайского района (погасили на площади 4 га).

Всего от ГСЧС привлекались 7 единиц спецтехники и более 20 пожарных.