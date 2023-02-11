Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 23,8 тысячи человек, под завалами могут оставаться и украинцы

Сотрудники ГСЧС Украины в Турции В Турции и Сирии число погибших в результате землетрясений, произошедших 6 февраля, превысило 23 818 человек.

Директорат по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) сообщает, что в Турции известно о 20 318 жертвах.

«В общей сложности 20 318 граждан погибли в провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлиурфа, Диярбакыр, Адана, Адияман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элазиг, спасены 80 088 наших граждан. Из региона в другие провинции эвакуировали 91511 пострадавших от стихии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что после землетрясений произошло 1700 афтершоков.

Кроме того, ГСЧС Украины утром 11 февраля сообщает, что в Турцию для помощи прибыл второй отряд спасателей.

10 февраля было получено 140 обращений по поводу отсутствия связи с украинцами, проживающими в зоне стихийного бедствия. В частности, со 118 лицами связь была установлена, два человека спасены из-под завалов и один человек госпитализирован. Также, 12 человек были эвакуированы и 63 человека нуждаются в помощи (в виде вещей, медикаментов, эвакуации).

"По предварительной информации, под завалами может находиться 5 граждан Украины", - отметили в ГСЧС Украины.

С начала проведения работ спасателями ГСЧС уже обследовано 159 зданий, разобрано 72 завалов, оказана медицинская помощь одному ребенку, деблокированы тела четырех погибших (из них два ребенка).

Работы продолжаются.

В то же время Al Jazeera информирует, что в Сирии погибли более 3500 человек, многие остаются под завалами.

В Сирии правительство 10 февраля одобрило доставку гуманитарной помощи через линию фронта, что может ускорить поступление помощи для миллионов людей.

Ранее Всемирная продовольственная программа заявила, что запасы на северо-западе Сирии, контролируемые повстанцами, заканчиваются, поскольку военное положение осложняет оказание помощи.

Напомним, как поисково-спасательной команде в Искендеруне удалось спасти женщину из Украины и ее 4-летнего сына из-под обломков здания.