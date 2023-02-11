В Турции спустя 115 часов после землетрясения из под завалов спасли беременную женщину и ее 6-летнюю дочь

В турецком городе Газиантеп - одном из наиболее пострадавших в результате землетрясения 6 февраля - через 115 часов вытащили из-под завалов живой беременную женщину.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Так, группы специальных операций полиции и поисково-спасательные различных неправительственных организаций разбирали завалы одного из домов в Газиантепе. На улице Хильми Кутлубай они услышали звуки, свидетельствовавшие, что под разрушенным зданием еще кто-то жив. Как выяснилось, в бетонном плену была беременная Захиде Кайя. К счастью, ее удалось вытащить.

Ее спасли через 115 часов после землетрясения, женщине посчастливилось дождаться помощи немотря на то, что прошло очень много времени и на улице зимняя погода.

Женщину сразу же доставили в больницу. А ее родные поблагодарили губернатора Сирнака Осману Билгину, который был в том районе в момент, когда спасли Захиде Кайю. Заметим, что скоро из-под завалов удалось вытащить живую и ее 6-летнюю дочь Кюбру.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkazın altında kalan ve hamile olan Zahide Kaya, 115 saat sonra kurtarıldı https://t.co/R6st95B8x4 pic.twitter.com/qYUovo8yeI — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 10, 2023

Сообщают также о еще десятках спасенных людей в Газиантепе, Хатае, Антакии и других пострадавших городах, которые пробыли под завалами по 105-112 часов.

Вице-президент Фуат Октай сообщил, что за 10 февраля живыми нашли только 67 человек.

Напомним, число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 23,8 тысячи человек, под завалами могут оставаться и украинцы.