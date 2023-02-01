Один шанс на 2 миллиона: В Британии рыбак поймал редкого голубого лобстера

Британский рыбак поймал в Белфастском заливе редкого голубого омара.

Об этом сообщают Belfast Telegraph и BBC.

Издание рассказывает, что 28-летний Стюарт Браун из города Бангор выловил ракообразное неподалеку от маяка Блэкхед в Северной Ирландии.

Человек, рыбачащий с 11 лет, называет этого лобстера «уловом всей своей жизни».

Некоторые морские биологи считают, что поймать голубого омара – это один шанс на 2 миллиона. Обычно лобстеры имеют более коричневую или красную окраску.

Итак, когда британский рыбак вытащил из воды сетку-ловушку, этот синий красавец стал « неожиданностью » для него и его напарника.

Стюарт Браун сфотографировал омара и отпустил обратно в воду.

Он сейчас где-то в озере, плавает и выглядит счастливым, насколько это возможно. Надеюсь, если кто-то другой поймает его, он тоже вернет его назад » , – сказал рыбак.

В National Geographic пишут , что голубые омары – это не отдельный вид, а только вариация среди обычных американских или европейских лобстеров. Причиной такого цвета может быть генетическая мутация, приводящая к избытку определенного белка, влияющего на пигментацию.

В результате мутаций омары могут приобретать ярко-синие или желтые цвета, быть пятнистыми или даже двухцветными. Также на окрас омаров влияет их питание.