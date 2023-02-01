На Николаевщине столкнулись Daewoo и Audi – одного водителя госпитализировали

В Первомайске 10 февраля произошло ДТП с участием автомобилей Daewoo и Audi, в котором травмировался один из водителей.

Об этом сообщили в Первомайском районном отделе полиции.

Столкновение между автомобилями Daewoo Lanos и Audi A6, под управлением 29-ти и 44-летних водителей соответственно, произошло около 11:20 на улице Киевской.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Daewoo получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Следователи квалифицировали событие по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. Следствие продолжается.

«Правоохранители обращаются к гражданам, которые владеют любой информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить видеозаписи, зафиксировавшие указанную автоаварию, обратиться в Первомайский районный отдел полиции по адресу: г. Первомайск, ул. Грушевского, 29 или по телефонам (068) 314-29-49, (063)128-72-16, 102», – говорится в сообщении.

Напомним, как на Николаевщине столкнулись два грузовика и легковушка, в ДТП погибли три человека.