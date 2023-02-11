В ГСЧС показали работу украинских спасателей в Турции

Глава ГСЧС Сергей Крук на постоянной связи со спасателями, которые в составе Сводного отряда работают на месте разрушений в Турции. Тяжелая инженерная техника, в частности, Специальные аварийно-спасательные машины тяжелого класса (САРМ-В) с манипуляторами, помогут эффективнее преодолеть последствия мощного землетрясения, произошедшего 6 февраля на территории Турции.

Об этом заявил Председатель ГСЧС по итогам разговора с руководителем поисково-спасательной миссии от Украины.

– Многие страны прибыли к месту работ самолетами. Учитывая войну в нашем государстве и, как следствие, закрытое небо, было принято решение, что одна из групп спасателей ГСЧС отправится в Турцию по наземному пути. Это позволило привлечь тяжелую технику, которая уже доказала свою эффективность при привлечении к ликвидации последствий ведения боевых действий в Украине, - добавил Сергей Крук.

Глава Службы отметил, что Сводный отряд обеспечен всем необходимым для автономной работы и проживания личного состава:

- Техника, гидравлическое оборудование, приборы контроля за оползнем зданий, спутниковые терминалы Starlink, дроны для мониторинга обстановки сверху и необходимые медикаменты для оказания помощи пострадавшим – это лишь часть того, что наши специалисты привезли с собой.

Руководителя Службы ежедневно информируют об обстановке в регионе, ходе проведения поисково-спасательных работ, что позволяет оперативно координировать действия подразделений на расстояние.