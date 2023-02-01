В небе над Канадой сбили неопознанный объект

Канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью Канады.

Об этом в субботу, 11 февраля, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

«Я приказал сбить неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады. NORAD (Командование воздушно-космической обороны США и Канады) сбило объект над Юконом. Канадские и американские самолеты были подняты в воздух, а американский F-22 успешно обстрелял объект», - сообщил Трюдо в Twitter.

По словам канадского премьера, он уже провел разговор с президентом США Джо Байденом относительно этого инцидента. Канадские вооруженные силы извлекут и проанализируют обломки объекта.

Напомним, ранее над Америкой зафиксировали два китайских разведывательных воздушных шара – США и Китай обменялись обвинениями. Позже сообщалось, США сбили вероятно китайский шпионский воздушный шар над океаном и начали сбор обломков.

Позже самолет ВС США сбил неопознанный объект, летевший на высоте 12 тысяч метров над водами Аляски.