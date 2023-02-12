Обстрел в Очакове, нефтепродукты в Новом Буге, жилье и продуктовый магазин: В течение суток пожарные потушили 13 пожаров в Николаевской области

В течение суток 11 февраля в Николаевской области пожарные потушили 13 пожаров, из них: 1 – в результате обстрела, 2 – на объектах, 6 – в жилом секторе, 4 – в экосистемах, которые привели к гибели одного человека.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Ночью в 00:00 в результате вражеских обстрелов и попадания обломков боеприпасов загорелись вещи в металлическом гараже в городе Очакове. На площади 5 кв. м пожар потушили пожарные 22 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Пожар остатков дизельного горючего на площади 25 кв. м ликвидирован пожарными на улице Украинской Народной Республики города Новый Буг Баштанского района. Его повлекло нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. На месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины 1950 г. р.

Дополнительно привлекались аварийные бригады АО «Николаевоблэнерго», «Николаевгаз», бригада скорой медицинской помощи, экипаж полиции.

В селе Яструбиново Прибужанской территориальной общины Вознесенского района по улице Центральной горел частный жилой дом. Об этом на спецлинию 101 поступило сообщение в 19.50. На вызов прибыло очередное отделение 12 ГПСЧ и местной пожарной охраны «Мартыновка». В 21:00 пожарные потушили возгорание на площади 25 кв. м. На месте спасена женщина, которая госпитализирована в больницу с предварительным диагнозом отравления продуктами горения.

В жилом секторе из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового газового прибора и неисправности дымохода печного отопления загорелся частный жилой дом и летняя кухня в городе Николаеве и пгт Еланец. На площади 60 и 20 кв. м пожара потушили отделения 3, 4 и 15 ГПСЧ.

Причины еще 2 пожаров в жилом массиве городе Николаева по улице Шоссейной и по улице Богдана Хмельницкого села Бугское Сухоеланецкой ТГ Николаевского района устанавливается. Их потушили отделения 2 ГПСЧ и МПО «Бугское».

На объектах подразделения ГСЧС потушили за эти сутки два пожара.

Так, по ул. Шевченко села Михайловка Степовской территориальной громады Николаевского района из-за короткого замыкания электросети загорелся продуктовый магазин. Об этом в Службу спасения информация поступила в 07.55. Отделением 19 ГПСЧ пожар ликвидирован на площади 10 кв. м.

А в городе Вознесенск на улице Центральной горело кафе. Пожар на площади 60 кв. м ликвидировали двумя отделениями 12 ГПСЧ. Дополнительно работали аварийные бригады АО «Николаевоблэнерго» и «Николаевгаз», экипаж полиции.

Из-за неосторожного обращения с огнем и поджогов горела сухая трава и камыши в городе Первомайск, пгт Врадиевка, Новая Одесса на общей площади более 6 га.

На все вызовы обеспечено реагирование подразделений ГСЧС. В общей сложности к тушению привлекалось 15 единиц техники и 60 пожарных.