Николаевский порт «Ника-Тера» получил благодарность за развитие и поддержку спорта

Во вторник, 29 декабря, в сессионном зале Николаевского областного совета состоялась ежегодная церемония «Лауреат спортивного года 2016», на которой морской терминал «Ника-Тера» (ООО «МСП Ника-Тера» входит в Group DF) был награжден благодарностью за значительный вклад в развитие Олимпийского движения и постоянную финансовую поддержку спортсменов Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Открывая мероприятие, губернатор Николаевщины Алексей Савченко отметил, что любой бой – это способ его жизни. Он поблагодарил своего отца за то, что тот привлекал сына к занятиям спортом и они вместе бегали дистанцию в 3 км. Эти навыки, утверждает губернатор, пригодились ему во взрослой жизни.

Главные герои спортивного года были определены в нескольких номинациях: «Вместе с олимпийцами», «Сильные духом», «Олимпийская надежда», «Ветеран спорта», «За преданность делу», «Лучший тренер года».

«Лучшим спортсменом года» стал прыгун в воду, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2008 года, семикратный чемпион Европы, мастер спорта Украины международного класса Илья Кваша, а «Лучшей спортсменкой года» - николаевская фехтовальщица, олимпийская, многократная чемпионка мира и Европы Ольга Харлан.

Впервые в этом году чествовали не только спортсменов и их тренеров, но и меценатов, без поддержки которых не получилось бы развивать спортивное движение. Среди них - председатель общества «МСП Ника-Тера» Александр Гайду, который получил благодарность от областного отделения Национального олимпийского комитета.