Николаевский порт «Ника-Тера» получил благодарность за развитие и поддержку спорта

Во вторник, 29 декабря, в сессионном зале Николаевского областного совета состоялась ежегодная церемония «Лауреат спортивного года 2016», на которой морской терминал «Ника-Тера» (ООО «МСП Ника-Тера» входит в Group DF) был награжден благодарностью за значительный вклад в развитие Олимпийского движения и постоянную финансовую поддержку спортсменов Николаевской области.
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Открывая мероприятие, губернатор Николаевщины Алексей Савченко отметил, что любой бой – это способ его жизни. Он поблагодарил своего отца за то, что тот привлекал сына к занятиям спортом и они вместе бегали дистанцию в 3 км. Эти навыки, утверждает губернатор, пригодились ему во взрослой жизни.
Главные герои спортивного года были определены в нескольких номинациях: «Вместе с олимпийцами», «Сильные духом», «Олимпийская надежда», «Ветеран спорта», «За преданность делу», «Лучший тренер года».
«Лучшим спортсменом года» стал прыгун в воду, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2008 года, семикратный чемпион Европы, мастер спорта Украины международного класса Илья Кваша, а «Лучшей спортсменкой года» - николаевская фехтовальщица, олимпийская, многократная чемпионка мира и Европы Ольга Харлан.
Впервые в этом году чествовали не только спортсменов и их тренеров, но и меценатов, без поддержки которых не получилось бы развивать спортивное движение. Среди них - председатель общества «МСП Ника-Тера» Александр Гайду, который получил благодарность от областного отделения Национального олимпийского комитета.
- Как социально ответственная компания мы стараемся развивать спорт на предприятии, в регионе. У нас нет предпочтений в поддержке какого-то определенного вида спорта: мы помогаем футболу, гандболу, кикбоксингу... Наши сотрудники инициируют спортивные мероприятия и сами активно участвуют в них. В порту работают любители футбола, волейбола, яхтсмены, армреслеры, пауэрлифтеры... В этом году на поддержку спорта уже было выделено порядка 400 тысяч гривен. Я уверен, что когда человек достигает спортивных вершин, тогда меняется и качество его жизни. Спорт – это движение, это постоянная работа над собой. Развиваясь физически, мы становимся крепче, сильнее, выносливее. А это очень важно – когда у тебя и здоровое тело, и крепкий дух, - говорит Александр Гайду.