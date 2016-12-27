Николаевский нардеп поздравил с Новым годом детей и коллектив центра социальной реабилитации «Надежда»

Во вторник, 27 января, народный депутат Украины, лидер Николаевской областной организации партии «Возрождение» Артем Ильюк побывал в Николаевском Центре ранней социальной реабилитации детей-инвалидов «Надежда».

Об этом сообщили в пресс-службе нардепа.

Артем Ильюк традиционно поздравил педагогический коллектив и воспитанников центра с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Парламентарий вручил сладкие подарки каждому ребенку и памятные подарки всему коллективу центра.

В Центре «Надежда» проходят социальную реабилитацию 300 детей. Здесь они учатся социальной адаптации, коммуникации, общению, после реабилитации в центре детки уже могут посещать обычные школы и быть активными членами общества.

– Праздники – это не просто событие, это настроение, атмосфера, опыт в выступлениях, каждый ребенок демонстрирует свои достижения и успехи – они учат стихи, песни, показывают танцы. Дети представляют то, чему научились в течение года, – рассказывает учитель-реабилитолог комплексной социальной реабилитации детей-инвалидов Юлия Яковенко. – Сегодня к нам приехал даже не гость, а наш друг, которого и мы, и детки, и родители уже давно знают – Артем Ильюк. Уже много лет он дарит подарки, которые получает каждый ребенок, спасибо ему большое за его внимание и заботу.

Шесть лет назад Артем Ильюк взял центр по свое шефство. Самого народного депутата в «волшебных башмаках»-бахилах дети уже знают и встречают с улыбкой. Он традиционно общается с воспитанниками центра и старается создать деткам сказочное новогоднее настроение и радуется их успехам.