Николаевский нардеп поздравил с Новым годом детей и коллектив центра социальной реабилитации «Надежда»

Во вторник, 27 января, народный депутат Украины, лидер Николаевской областной организации партии «Возрождение» Артем Ильюк побывал в Николаевском Центре ранней социальной реабилитации детей-инвалидов «Надежда».
Об этом сообщили в пресс-службе нардепа.
Артем Ильюк традиционно поздравил педагогический коллектив и воспитанников центра с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Парламентарий вручил сладкие подарки каждому ребенку и памятные подарки всему коллективу центра.
В Центре «Надежда» проходят социальную реабилитацию 300 детей. Здесь они учатся социальной адаптации, коммуникации, общению, после реабилитации в центре детки уже могут посещать обычные школы и быть активными членами общества.
– Праздники – это не просто событие, это настроение, атмосфера, опыт в выступлениях, каждый ребенок демонстрирует свои достижения и успехи – они учат стихи, песни, показывают танцы. Дети представляют то, чему научились в течение года, – рассказывает учитель-реабилитолог комплексной социальной реабилитации детей-инвалидов Юлия Яковенко. – Сегодня к нам приехал даже не гость, а наш друг, которого и мы, и детки, и родители уже давно знают – Артем Ильюк. Уже много лет он дарит подарки, которые получает каждый ребенок, спасибо ему большое за его внимание и заботу.
Шесть лет назад Артем Ильюк взял центр по свое шефство. Самого народного депутата в «волшебных башмаках»-бахилах дети уже знают и встречают с улыбкой. Он традиционно общается с воспитанниками центра и старается создать деткам сказочное новогоднее настроение и радуется их успехам.
– Наша задача, задача нашей команды – дарить детям улыбки и радость. И сегодня мы привезли подарки для деток и для коллектива этого замечательного комплекса, которые помогают малышам познавать этот мир. Когда позволяют государственные дела, я лично принимаю участие в утренниках этого центра, вот сейчас, благодаря тому, что бюджет страны уже принят, у меня есть возможность быть здесь. Многих детей я уже знаю, вижу, как они растут, развиваются, и каждая их победа, большая или маленькая – это бальзам на душу для каждого родителя, работника этого дружного коллектива, и для меня самого. Дай Бог нам всем сил, чтобы у нас было больше возможностей дарить детям частичку своего сердца, внимания, помогать им, вкладывать в наше молодое поколение. От этого наш город и наша страна будут становиться только сильнее, - сказал нардеп.