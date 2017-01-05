Глава облсовета призвала депутатов «подключаться» к ликвидации грядущей стихии, а губернатор - не надеятся на «авось»

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко попросила всех депутатов, глав районных советов и сельских голов подключатся к борьбе с грядущей стихией, а губернатор Николаевщины Алексей Савченко призвал не надеяться на «авось» и помогать друг другу.

Такие заявления сделали руководители Николаевской области в социальной сети Facebook, предупреждая николаевцев о грядущем ухудшении погодных условий.

“Я обращаюсь ко всем депутатам Николаевского областного совета. В течение трех дней, начиная с завтрашнего дня, ожидается резкое ухудшение погодных условий. В связи с этим, прошу оказать максимальную помощь в борьбе со стихией и ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации. Также, прошу каждого из Вас обратиться с аналогичным обращением к коллегам по депутатскому корпусу в районных, сельских и поселковых советах. Сегодня от каждого из нас зависит оперативность принятия решений, своевременный поиск и выход необходимой техники и людей на борьбу со стихией. Призываю своих коллег - глав районных советов, максимально мобилизовать усилия и быть готовыми к ликвидации последствий стихии на территории Николаевской области”, - говорится в заявлении Виктории Москаленко.

В свою очередь, глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко призвал всех не надеятся на “авось”, не пренебрегать правилами безопасности и не бросать на обочинах свои автомобили.

“С большой благодарностью к природе ждем тебя, «Стихия»! Это время, когда каждый из нас должен быть ответственным за свои действия. Не полагайтесь на «авось». Непогода жестока к опрометчивым. Не пренебрегайте правилами безопасности и не подвергайте опасности других людей. Не бросайте на обочинах дорог свои машины. Дайте нормально работать снегоуборочной технике. Помогайте друг другу на дороге”, - написал Савченко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мэр Николаева поручил обеспечить бесперебойное движение транспорта в Николаеве на период надвигающейся стихии.