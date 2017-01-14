В Украине запатентовали танк «Тирекс» – конкурент российской «Арматы»

В Сети появился патент на украинский танк «Тирекс», который разработчики называют конкурентом российской «Арматы».

Об этом сообщает «Национальный промышленный портал» Украины.

Согласно концепции, «Тирекс» должен быть устойчив к кумулятивным боеприпасам. По аналогии с «Арматой» он будет оснащен бронированной капсулой с местами для трех членов экипажа, а также необитаемой башней.

Танк предполагается оснастить 125-миллиметровым орудием с дистанционно управляемым автоматическим механизмом заряжания и пулеметами, а также динамической защитой «Нож» и «Дуплет». При этом, в отличие от российского аналога, «Тирекс» является не самостоятельной разработкой: его планируется переделывать из старых советских танков Т-64 и Т-72.

Как отмечали ранее создатели танка, новые машины «сравнимы с наиболее современными боевыми бронированными машинами, включая и широко разрекламированную «Армату».

Напомним, ранее сообщалось, что расхваленный российский танк Т-14 «Армата» сломался посреди Красной площади во время репетиции парада.