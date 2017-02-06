Мининфраструктуры хочет завести «своих» людей любой ценой, - глава Николаевского морпорта об обвинениях в свою сторону

Исполняющий обязанности директора Николаевского морского порта Сергей Колтыпин отрицает все обвинения в злоупотреблении служебным положением. Он считает дело сфабрикованным и высказывает убеждение, что Администрация морских портов Украины и Министерство инфраструктуры Украины намерены завести на предприятие «своих» людей для контроля так называемых финансовых потоков.

Об этом пишет «РБК-Украина».

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура сообщила о подозрении Колтыпину. В пресс-службе ведомства сообщали, что в настоящее время проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Николаевского морпорта, в результате чего государству нанесены убытки в особо крупных размерах.

- 12 августа 2016 года я выиграл конкурс на должность директора Николаевского морского порта, но до сих пор не получил назначения, несмотря на то, что предприятие, которым я руковожу, с каждым годом становится более успешным и привлекательным для инвесторов. Как мы видим, это не устраивает руководство АМПУ и Министерство инфраструктуры в целом, основной задачей которого, как мне кажется, является отстранить от управления портом профессионалов, сделавших это предприятие успешным. А вместо них – завести «своих» людей, причем сделать это любой ценой. Другой ситуации я не могу предположить.

- В николаевском филиале АМПУ руководят люди, далекие от портовой отрасли, нанята неквалифицированная охрана, налицо сфабрикованное дело. На момент вручения мне подозрения, по моим данным, в Киев был вызван человек, которого рассматривали как кандидатуру на мое место, на следующий день заместитель министра Лавренюк опубликовал пост на фейсбуке со всеми подробностями дела и фамилией фигуранта, хотя, насколько я знаю, подробности сообщаются в прессе после решения суда. Тот факт, что я на свободе, говорит о том, что вопросов по делу много.