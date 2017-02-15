Начальником Центрального отдела полиции в Николаеве назначили Руслана Осипенко

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Руслан Осипенко
Новым временно исполняющим обязанности начальника Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области назначен Руслан Осипенко.

Соответствующая информация размещена на сайте ГУНП в Никоаевской области.

Ранее подполковник Руслан Осипенко возглавлял Шевченковский райотдел в Киеве. Во времена событий Майдана в феврале 2014 году и.о. начальника Шевченковского райотдела милиции Осипенко ранили и у него отобрали пистолет во время потасовки возле Лукяновского СИЗО.

Напомним, что до Осипенко Центральный отдел полиции возглавлял подполковник Николай Калачев которого разыскивают боевики «ЛНР» за участие в боевых действиях в зоне АТО. Ранее Калачев был начальником Корабельного отдела полиции Николаева.

Taras Leontyan

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