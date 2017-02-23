Николаевские спасатели проведут гарнизонные тактико-специальные учения на территории ТРЦ «Магелан»

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Сегодня, 23 февраля, в 10:00 на базе торгово-развлекательного центра «Магелан» пройдут гарнизонные тактико-специальные учения с личным составом Николаевского городского гарнизона оперативно-спасательной службы гражданской защиты.

Об этом "Преступности.НЕТ" сообщили в ГУ ДСНС Украины в Николаевской области.

Как сказано в сообщении, в рамках мероприятия будет привлечено значительное количество специальной пожарно-спасательной техники, а также личный состав подразделений Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области.

ГУ ДСНС Украины в Николаевской области попросили николаевцев отнестись с пониманием к ситуации и не поддаваться панике.

Преступности.НЕТ

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