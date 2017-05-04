Ученица николаевской школы «Гипанис» заняла третье место в конкурсе научно- исследовательских работ

Ученица 11-го класса школы «Гипанис» Наталья Наливко вошла в тройку победителей секции «Этнология» на завершающем этапе Всеукраинского конкурса по защите научно- исследовательских работ Малой академии наук Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре Международного классического университета имени П. Орлика.

Финальный этап конкурса проходил в Киеве. В области исторических знаний, секции «Археология», «История Украины», «Всемирная история», «Историческое краеведение» и «Этнология» Николаев представляли пять учеников школ города. Наливко защищала научно-исследовательскую работу по истории Николаева на тему «Роль казацких поселений Николаевщины в сохранении и развитии семейных традиций украинцев».