Студенты николаевской «аграрки» проведали подопечных приюта и поучаствовали в субботнике

Коллектив Николаевского национального аграрного университета поздравил с Днем Победы подопечных приюта для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Об этом сообщили в пресс-центре ННАУ.

«Студенческая молодежь подарила подопечным заведения весеннюю концертную программу, проникнутую духом патриотизма и победы, а также вручила подарки. Жители приюта радушно встретили своих постоянных гостей и выразили благодарность коллективу Николаевского НАУ за заботу и поддержку», - идет речь в сообщении.

А в конце апреля воспитанники Школы волонтеров и духовного развития личности вместе с активной студенческой молодежью ННАУ приняли активное участие во Всеукраинской социально-экологической акции «Сделаем Украину чистой вместе!». Волонтеры занимались уборкой парка Леваневцев.