В 2016 году в Украину поступило больше денег от трудовых мигрантов, чем от инвестиций

Рост безработицы в стране и меры стран-соседей по привлечению в свои страны квалифицированной рабочей силы из Украины, а также предоставленный украинцам безвизовый режим с ЕС будут способствовать дальнейшему росту внешней трудовой миграции, как легальной, так и «серой».

Об этом заявил сопредседатель фракции «Оппозиционного Блока» в парламенте Александр Вилкул, сообщает его официальный сайт.

- По разным оценкам, уже выехали от 5 до 8 миллионов человек. Если власть не предоставит антикризисный план для Украины, то уедет еще больше. И Украина превратится в страну стариков и детей, - отметил он.

Нардеп говорит, что пока украинская власть игнорирует проблему трудовой миграции, другие страны за счет украинцев решают свои проблемы. Польша, у которой дефицит рабочей силы из-за трудоустройства поляков в Великобритании и Германии, приглашает на работу до 1 миллиона украинцев. Чехия разрабатывает программу, которая может охватить до 250 тысяч украинцев. Для детей трудовых мигрантов она предлагает получение бесплатного не только среднего, но и высшего образования.

В 2016 году сумма иностранных инвестиций в экономику Украины составила 3,8 миллиарда долларов. В это же время, по данным «International Fund for Agricultural Development» (IFAD), в прошлом году сумма перечисленных в Украину денег от мигрантов составляет 6,2 миллиарда долларов - это 6,5% отечественного ВВП. Для сравнения: в Беларуси и Польше эта сумма составляет всего 1,4% ВВП, Чехии – 1,5% ВВП. Больше всего средств в Украину перечисляется из России (977 миллионов долларов), США (602 миллиона долларов) и Германии (304 миллиона долларов). Уезжают работать люди разных специальностей и профилей: ученые, преподаватели, врачи, строители, инженеры и т.д.

- Для того чтобы люди не лишались возможности видеть свои семьи, достойно жили и развивали экономику своей, а не чужой страны, мы подали в парламент пакет законопроектов в рамках Новой Индустриализации, - сказал Вилкул.

Он подчеркнул, что законопроекты включают в себя поддержку промышленности, создание новых рабочих мест, стимулирование новых видов деятельности, поддержку экспорта для расширения рынков сбыта, развитие инновационной отрасли, поддержка науки и образования.