В Украине общая задолженность по зарплате превысила 2,3 миллиарда гривен

С начала года в Украине в полтора раза увеличилось количество работников, которым не выплатили зарплату, задолженность в Украине превысила 2,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщается на официальном сайте народного депутата Александра Вилкула.

- И это данные только по тем работникам, которые оформлены официально. Средняя сумма долга уже составляет 8 тысяч 625 гривен на человека! Необходимо восстанавливать промышленность и экономику. Иначе самым загруженным госорганом будет продолжать быть служба, которая выдает загранпаспорта, - сказал сопредседатель фракции «Оппозиционного Блока» в парламенте Александр Вилкул.

Анализируя ситуацию в стране, важно учитывать, что средняя заработная плата в долларовом эквиваленте в мае 2017 года (259 долларов США) в полтора раза ниже, по сравнению с маем 2013 года (401 доллар), а цены и коммуналка выросли в несколько раз.

«Власть пользуется, что в Украине люди, кто реально работает, не бастуют, а уезжают на заработки. В той же Польше даже при малейших нарушениях условий труда на улицы выходят сотни тысяч – от медсестер до железнодорожников. Правда, у нас этим занимаются профессиональные «активисты». 200 гривен в сутки – любой каприз», - написал нардеп.

Вилкул отметил, что на оставшейся последней неделе работы парламента необходимо принять пакет антикризисных законопроектов «ОппоБлока».

«Восстановление мира, «Новая Индустриализация», поддержка предприятий, привлечение инвестиций – единственный путь выхода страны из кризиса и основа для повышения зарплат. Потому что в настоящее время экономических предпосылок для устойчивого и высокого роста зарплат и погашения задолженности как не было, так и нет, - подчеркнул он.

«Продолжается падение промышленного производства – «минус» 1,3% за январь-май 2017 (к аналогичному периоду 2016 года). А по сравнению с 2013 годом падение производства – почти на четверть. Ухудшение инвестиционного климата – за 5 месяцев 2017 года в страну зашло всего 525 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций – это в 3,6 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Уровень безработицы с 2013 года вырос на 60%. Каждое четвертое предприятие планирует дальнейшее сокращение персонала. Такие данные привел даже НБУ по данным опроса о деловых ожиданиях предприятий. Кроме прямого сокращения предприятия планируют переводить часть персонала на неполный рабочий день и в отпуска без содержания, что вызовет и рост скрытой безработицы», - также отмечено в сообщении.