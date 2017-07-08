В Украине общая задолженность по зарплате превысила 2,3 миллиарда гривен

С начала года в Украине в полтора раза увеличилось количество работников, которым не выплатили зарплату, задолженность в Украине превысила 2,3 миллиарда гривен.
Об этом сообщается на официальном сайте народного депутата Александра Вилкула.
- И это данные только по тем работникам, которые оформлены официально. Средняя сумма долга уже составляет 8 тысяч 625 гривен на человека! Необходимо восстанавливать промышленность и экономику. Иначе самым загруженным госорганом будет продолжать быть служба, которая выдает загранпаспорта, - сказал сопредседатель фракции «Оппозиционного Блока» в парламенте Александр Вилкул.
Анализируя ситуацию в стране, важно учитывать, что средняя заработная плата в долларовом эквиваленте в мае 2017 года (259 долларов США) в полтора раза ниже, по сравнению с маем 2013 года (401 доллар), а цены и коммуналка выросли в несколько раз.
«Власть пользуется, что в Украине люди, кто реально работает, не бастуют, а уезжают на заработки. В той же Польше даже при малейших нарушениях условий труда на улицы выходят сотни тысяч – от медсестер до железнодорожников. Правда, у нас этим занимаются профессиональные «активисты». 200 гривен в сутки – любой каприз», - написал нардеп.
Вилкул отметил, что на оставшейся последней неделе работы парламента необходимо принять пакет антикризисных законопроектов «ОппоБлока».
«Восстановление мира, «Новая Индустриализация», поддержка предприятий, привлечение инвестиций – единственный путь выхода страны из кризиса и основа для повышения зарплат. Потому что в настоящее время экономических предпосылок для устойчивого и высокого роста зарплат и погашения задолженности как не было, так и нет, - подчеркнул он.
«Продолжается падение промышленного производства – «минус» 1,3% за январь-май 2017 (к аналогичному периоду 2016 года). А по сравнению с 2013 годом падение производства – почти на четверть. Ухудшение инвестиционного климата – за 5 месяцев 2017 года в страну зашло всего 525 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций – это в 3,6 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Уровень безработицы с 2013 года вырос на 60%. Каждое четвертое предприятие планирует дальнейшее сокращение персонала. Такие данные привел даже НБУ по данным опроса о деловых ожиданиях предприятий. Кроме прямого сокращения предприятия планируют переводить часть персонала на неполный рабочий день и в отпуска без содержания, что вызовет и рост скрытой безработицы», - также отмечено в сообщении.
- Повышать зарплаты людям надо. Но делать это надо за счет создания условий для развития экономики. Будут работать предприятия – будет основа для повышения зарплат и пенсий. Административные методы привели к тому, что предприятия планируют поднимать отпускные цены на свою продукцию, а это продолжит раскручивать инфляцию. Даже НБУ в своем анализе подчеркнул, что каждый третий субъект хозяйствования (33%) планирует покрыть повышение зарплат за счет увеличения цен на свою продукцию. Это означает, что все свои дополнительные доходы люди оставят на прилавках магазинов…. Даже правительство уже ухудшило прогноз инфляции на 2017 год с 8,1% до 11,2%, - отметил Вилкул.