Николаевцев призвали подписать петицию для повышения соцвыплат семьям с детьми

Партия «Відродження» обращается к жителям Николаевщины с просьбой поддержать петицию на сайте Администрации Президента Украины. Петиция касается законопроекта № 6063-д, которым предлагается повысить социальные выплаты семьям с детьми.

Об этом сообщил народный депутат Украины, лидер Николаевской областной организации партии «Відродження» Артем Ильюк, передает пресс-служба политической силы.

Он рассказал, что автором петиции является первый заместитель председателя партии «Відродження» Владимир Пилипенко. В ней, в частности, он просит президента определить законопроект № 6063-д как неотложный и обеспечить его внеочередное рассмотрение Верховной Радой Украины.

Отметим, законопроектом № 6063-д предлагается увеличить размер пособия по рождению ребенка. Совокупный размер выплат на первого ребенка составит – 72 тысячи 726 гривен, на второго – 79 тысяч 856 гривен, на третьего и каждого следующего ребенка – 86 тысяч 986 гривен. А также повысить выплаты одиноким матерям, вернуть бесплатное питание в школах и детсадах, а также другие льготы, отмененные в 2014 году.

Артем Ильюк в свою очередь подчеркнул, что партия «Відродження» ведет борьбу за принятие этого законопроекта еще с февраля 2017 года. Однако столкнулась с полным игнорированием этой законодательной инициативы со стороны руководства Верховной Рады.

‒ В парламенте народные депутаты из группы «Партия «Відродження» использовали все возможные методы борьбы. Однако руководство ВР просто игнорировало наши обращения и требования. Поэтому сегодня остается последний шанс. Мы обращаемся к Президенту Украины. И просим главу государства определить законопроект № 6063-д как неотложный и рассмотреть его в парламенте этой осенью. Законопроект получил высокую оценку от Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка. Сегодня он подписан представителями всех парламентских фракций и депутатских групп. Это означает, что поддержка депутатского корпуса для его принятия у нас есть, – пояснил николаевский нардеп.

Он также призвал николаевцев подписать петицию в поддержку законопроекта № 6063-д на сайте Администрации Президента.

‒ Я обращаюсь к каждому из вас и прошу не быть равнодушными. Подпишите петицию! Потому что этим законопроектом мы даем ответ на то, какое будущее ждет наших детей, а значит и нашей нации. И мы надеемся, что президент нас услышит! – призвал первый заместитель председателя партии «Відродження» Артем Ильюк.

Для того чтобы подписать петицию в поддержку законопроекта № 6063-д на сайте Администрации Президента, нужно перейти по ссылке. Петиция зарегистрирована 29 августа 2017 года и называется «Обеспечить повышение социальных выплат семьям с детьми и установить социальные гарантии детям».

Более подробную информацию, а также инструкцию о том, как подписать петицию и как зарегистрироваться на сайте Администрации Президента, можно найти на сайте партии «Відродження». Видеоинструкция о том, как подписать петицию, доступна по следующей ссылке.