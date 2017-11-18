Николаевские студенты начали обучение в магистратуре китайского JUST

В рамках усиленного сотрудничества между Национальным университетом кораблестроения имени Адмирала Макарова и Университетом науки и технологии Цзянсу были сформированы и реализованы две программы для обучения украинских студентов в бакалавратуре и магистратуре в китайском университете-партнере.

Об этом сообщили в пресс-службе НУК.

Таким образом, в октябре 15 студентов НУК приступили к обучению в Университете науки и технологии Цзянсу по разным направлениям технических специальностей: кораблестроение, компьютерные науки, машиностроение и электронная инженерия.

Во время визита делегация НУК во главе с проректором по научно-педагогической работе и международной интеграции Александром Рыжковым студенты были представлены администрации университета, также их поселили в общежитие.

- Данная программа является уникальной в Украине. Включая долгосрочное и плодотворное сотрудничество между нашими университетами, мы наконец смогли в полном объеме начать новый этап академической мобильности студентов. Теперь наши студенты имеют возможность получить грант на образование у ведущих университетах и колледжах Китая, - отметил Александр Рыжков.

Также проректор пояснил, что китайский университет оценил высокий уровень подготовки студентов НУК, обозначил Украину приоритетной страной-партнером. Это важный этап в деловых отношениях двух университетов, он позволит в будущем открыть новые горизонты для реализации учебных и научных программ.