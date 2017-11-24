Житель Киева опубликовал видео, как в пиццерии Новой Одессы ему подали еду с волосами в тарелке

Киевлянин Александр Земцов заявил, что в пиццерии «Стефания» в Новой Одессе ему подали еду с волосами в тарелке.

Об этом он написал на своей странице в «Facebook».

«В пятницу я со своим товарищем были по делам в области и, возвращаясь через Новую Одессу, решили зайти покушать в пиццерию, которая была прямо в центре городка на трассе. Называется «Стефания». Приличная пиццерия, на первый взгляд. Принесли еду, с виду очень даже аппетитно. Но сразу же мы были шокированы – именно в своем блюде нахожу нежданчик – лобковые черные волосы. Меня чуть не вырвало, товарищ привел в чувство, и мы позвали официантку и начали снимать видео. Это конечно трэш какой-то. Мы не стали есть вообще ничего и пришлось платить за все, кроме блюда с волосами. Всем, кто соскучился за трэшем, пожалуйте в Новую Одессу, в пиццерию «Стефания», - написал Земцов.

В данной ситуации был нарушен Закон «О защите прав потребителей», его статьи 4, 6, 14, 17. Клиентам нужно было сразу вызвать руководство пиццерии, заявить о проблеме и потребовать вернуть деньги, если они были заплачены. В таких ситуациях обязательно нужно сохранить чек, также важно зафиксировать все происходящее на видео, заручиться поддержкой свидетелей. С такими доказательствами можно идти в суд и требовать материальную компенсацию, но только в том случае, если было отравление и здоровью нанесен задокументированный в медицинском учреждении ущерб.

В данном случае максимум, на что могли рассчитывать клиенты – это на возврат денег и извинения. Если бы кафе отказалось возвращать деньги, тогда можно было уже подавать иск.