Николаевская «Ника-Тера» вошла в Топ-3 украинских портов по приросту перевалки зерновых

Николаевский «Морской специализированный порт Ника-Тера» (входит в портовый бизнес Group DF) вошел в тройку лидеров среди всех зерновых терминалов Украины по результатам рейтинга стивидорных компаний, составленного изданием «Порты Украины» и информационно-аналитическим центром BlackSeaTrans.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Терминал занял второе место в номинации «Абсолютный прирост зерновых грузов» по итогам работы предприятия в 2016-2017 маркетинговом году. Оглашение результатов рейтинга и награждение лидеров украинской портовой отрасли состоялось во время III Международной конференции «Зерновые терминалы: новые проекты, оборудование и технологии», которая прошла 23 ноября в Одессе.

Комментируя полученную награду, начальник морского терминала «Ника-Тера» Алим Агакишиев рассказал, что признание «Ника-Теры» одним из лидеров по перевалке зерновых – не случайность, а результат последовательной инвестиционной стратегии международной группы компаний Group DF, в которую входит порт.

- С приходом на «Ника-Теру» нового собственника в развитие порта было инвестировано порядка 1,5 миллиарда гривен. Благодаря этому сегодня «Ника-Тера» располагает одними из крупнейших в Николаевской области зерноперевалочными мощностями, которые позволяют единовременно хранить до 330 тысяч тонн зерновых. Также в текущем году мы начали проводить параллельную загрузку зерновыми суден типа Panamax и Handy несколькими погрузмашинами одновременно на нескольких причалах, – отметил Алим Агакишиев. – Реализация этих инвестпроектов в результате позволила нам добиться существенного повышения эффективности работы терминала и почти на 30% увеличить объемы перевалки зерновых.

Перевалка зерновых грузов ООО «МСП Ника-Тера» в 2016-2017 маркетинговом году относительно аналогичного периода (2015-16) увеличилась с 2,24 миллиона тонн до 2,87 миллиона тонн, составив прирост 28,3%.

Также в порту продолжают активное внедрение международных стандартов ведения бизнеса, в результате чего за последний год терминал существенно откорректировал свою стратегию работы на рынке.

- Теперь кроме перевалки и хранения грузов мы можем предложить нашим клиентам расширенный пакет услуг по типу того, что предлагают лучшие мировые хабы. Это и удобная разгрузка с ж/д и автомобильного транспорта, и лабораторные анализы, которые по качеству отвечают мировым стандартам, хранение, очистка и сушка зерновых культур, – добавил Алим Агакишиев.

На сегодняшний день морской терминал продолжает совершенствовать зерноперевалочный терминал, внедряя современные технологии, которые позволяют улучшать условия работы сотрудников, придерживаться самых высоких стандартов в охране окружающей среды и уменьшать потери груза.