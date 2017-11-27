В Киеве продолжили рассмотрение вопроса о задолженности на «Николаевском судостроительном заводе», - нардеп

В Киеве 27 ноября на концерне «Укроборонпром» состоялось второе заседание рабочей группы по решению вопроса задолженности по зарплате перед работниками «Николаевского судостроительного завода» (бывший Судостроительный завод имени 61 коммунара).

Об этом на своей странице в «Facebook» сообщил николаевский народный депутат Александр Жолобецкий.

Заседание проходило в закрытом режиме и также касалось демилитаризации крейсера «Украина».

«Совещание проходило в закрытом режиме, но точно могу сказать, что активная работа началась, и мы уже выработали единую концепцию нашего взаимодействия по решению крайне острой проблемы для заводчан и всего нашего города», - сообщил Жолобецкий.

Напомним, что 15 ноября работники государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод» в знак протеста против невыплаты заработных плат перекрыли движение возле Варваровского моста.